Vidal | la notte brava e quel video che sta facendo il giro del web

(Di martedì 5 ottobre 2021) Sul web sta girando in maniera virale unritrae Arturo, centrocampista cileno dell’Inter, in condizioni poco lucide, mentre sale in sella a una moto e poi in maniera goffa si avvicina a una fuoriserie, finendo l’ “esibizione” con una capriola rocambolesca. L’Inter ha voluto precisare che ilnon è attuale e risale alla sera del 18 agosto, tre giorni prima dunque dell’esordio in campionato contro il Genoa. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro era a conoscenza dell’episodio e ha già affrontato la questione con il giocatore. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

... girate in Italia (il giocatore è in Cile con la sua nazionale) ed è sicuramente stato girato durante l'estate per l'abbigliamento sia diche dei suoi accompagnatori. L'Inter , riporta la ...Arturoe labrava: non è il titolo di un film, semmai di un remake. Il centrocampista dell'Inter, in questi giorni in Sudamerica con il suo Cile, ha animato il web: un video lo ritrae in ...Il cileno immortalato in condizioni poco lucide in un filmato risalente ad agosto, la società fa sapere di aver già affrontato la questi ...Il giocatore discute e prima sale su una moto, e poi su un’auto sportiva. Il precedente del 2015 con tanto di arresto ...