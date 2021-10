Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 ottobre 2021)DEL 4 OTTOBREORE 16:20 Claudio Veloccia BEN TROVATI CON LA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRAFIUMICINO E OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA PER UN MEZZO PESANTE IN AVARIA LUNGHE CODE TRA PONTINA ED ARDEATINA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA PERCORRENDO LA DIRAMAZIONESUD UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA BARRIERASUD E MONTEPORZIO CATONE DIREZIONE A1 MILANO NAPOLI SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA STATALE APPIA ...