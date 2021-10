Traffico Roma del 05-10-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 ottobre 2021) Luceverdeben trovati dalla redazione Buon pomeriggio studio Stefano Baiocchi non molto ilregistrato in queste ore sulle strade cittadine benché indicato in aumento sul Raccordo Anulare code tra le uscitenina e da Pianelle due direzioni ancora qualche problema a lungo l’ardeatina per le conseguenze di un incidente incidente avvenuto all’altezza della rotatoria per via di Tor Carbone code segnalate nelle due direzioni ripercussioni e code anche lungo via di Grotta Perfetta perintenso incolonnamenti lungo la via Prenestina all’altezza di via dell’Acqua Vergine Per lo stesso motivo abbiamo anche sulla Pontina tra Spinaceto il bivio per pratica di mare in direzione di Latina per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it cura della ...