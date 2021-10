Signa: spara ai passanti con carabina ad aria compressa, due feriti. Bloccato e denunciato (Di martedì 5 ottobre 2021) E' accusato di essersi affacciato alla finestra della camera, a Signa, e di aver sparato ai passanti, in strada, con una carabina ad aria compressa. Due persone sono rimaste ferite in modo lieve due, fra cui un nonno che portava a spasso il nipotino. Il giovane accusato di essere lo sparatore, un 20enne è stato Bloccato e denunciato dai carabinieri per danneggiamento e lesioni aggravate L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 5 ottobre 2021) E' accusato di essersi affacciato alla finestra della camera, a, e di averto ai, in strada, con unaad. Due persone sono rimaste ferite in modo lieve due, fra cui un nonno che portava a spasso il nipotino. Il giovane accusato di essere lotore, un 20enne è statodai carabinieri per danneggiamento e lesioni aggravate L'articolo proviene da Firenze Post.

