Romics 2021: un successo e una ripartenza per gli eventi culturali (Di martedì 5 ottobre 2021) Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games si è svolto in presenza dal 30 settembre al 3 ottobre 2021 nella location di Fiera Roma, segnando ufficialmente la ripartenza dopo quasi due anni. Romics è stato il primo appuntamento «popolare» a livello nazionale per partecipazione di visitatori organizzato dopo la pandemia. Questo ha dimostrato che attraverso rigidi protocolli di sicurezza e la responsabilità degli appassionati, è possibile organizzare un grande evento culturale in presenza. L'orgoglio degli organizzatori "Siamo molto orgogliosi della risposta del pubblico che è accorso in massa a Romics, facendo registrare due sold-out nei quattro giorni della manifestazione. Siamo grati agli espositori che hanno scommesso su Romics come opportunità ...

Romics 2021: videogioco e sensibilità digitale con ospiti speciali Inizia il romics 2021. Storicamente la prima giornata della fiera è sempre quella più serena è placida. Il fiume di appassionati sfocia nel weekend, ma i primi due giorni hanno regalato in più occasioni dei ...

Gli annunci Dynit a Romics 2021: novità per My Hero Academia e Kemono Jihen Gli annunci Dynit a Romics 2021 My Hero Academia: World Heroes' Mission in arrivo al cinema a novembre My Hero Academia: World Heroes's Mission , il terzo film della saga supereroistica di Kohei ...

Romics 2021: videogioco e sensibilità digitale con ospiti speciali Tom's Hardware Italia Romics 2021: videogioco e sensibilità digitale con ospiti speciali Sul palco del Romics 2021 sono salite delle personalità speciali per connettere ancora videogioco e realtà con degli spunti per il futuro.

Romics 2021 a Roma: dove acquistare i biglietti Scopriamo tutti i dettagli! Romics 2021 a Roma: programma Quattro giornate piene di eventi, incontri speciali e ospiti per conoscere di nuovo i fan e rivivere insieme la magia dei fantastici mondi di ...

