Riforma tasse: dietro lo strappo di Salvini la paura di perdere ancora (Di martedì 5 ottobre 2021) Penalizzato più di FdI dall'astensionismo nelle urne e assediato dall'ala governista del suo partito, Matteo Salvini si sente prigioniero della ragnatela che egli stesso ha tessuto. Ha di fronte due settimane decisive per la battaglia dei ballottaggi, sul collo il fiato di Giorgia Meloni che invoca ranghi serrati e Silvio Berlusconi che incombe. Strappa: ordina al suo Garavaglia di lasciare la cabina di regia e disertare il consiglio dei ministri che vara (comunque) la delega fiscale con l'ipotesi di Riforma del catasto. Difficile non leggere la mossa come reazione al tracollo delle comunali: "I cittadini si sono astenuti perché la politica si occupa di massimi sistemi, ma se entra nei problemi a gamba tesa non riavvicina la gente al palazzo". E' un déja-vu di aprile, quando i tre ministri leghisti si astennero sul decreto riaperture e coprifuoco ...

borghi_claudio : La riforma del catasto fatta sì 'ma senza alzare le tasse a nessuno' è come portarti in sala operatoria, metterti s… - matteosalvinimi : RIFORMA DEL CATASTO = FREGATURA PER GLI ITALIANI A Pontecorvo (Frosinone) è stata approvata la mozione della Lega… - EnricoLetta : La nostra principale idea sulla riforma fiscale? La riduzione delle tasse deve partire da chi le tasse le ha sempre… - CesareMontanari : Ho ascoltato #Draghi annunciare che la riforma del fisco e del catasto non prevede aumenti di tasse. Domanda:Dov'è… - Bob86591692 : RT @dottorbarbieri: Fornaro (LEU): 'La riforma del catasto non vuol dire aumento delle tasse, ma far pagare le tasse sulla casa a tutti in… -