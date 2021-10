Raggi vs Conte. Se l’ex sindaca apre la sfida nel Movimento (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo psicodramma Cinque Stelle all’indomani delle amministrative non è nei numeri, è in un’istantanea. Quella che ieri sera ha ritratto la sindaca uscente Virginia Raggi sola, a fare i conti con una sconfitta cocente, circondata da un gruzzolo di deputati e pochi aficionados nella calca dei cronisti. Trecento chilometri più in là, in quello stesso momento, a Napoli il capo del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte e Luigi Di Maio festeggiavano la vittoria schiacciante di Gaetano Manfredi, il fu ministro dell’Università che ha sbaragliato la concorrenza grazie a una coalizione larga di centrosinistra e grillini. Serve uno zoom in più per mettere a fuoco i pixel. Ecco allora che a uno sguardo più attento la sconfitta della Raggi a Roma, vaticinata da tutti i sondaggi alla vigilia, non è poi così cocente ... Leggi su formiche (Di martedì 5 ottobre 2021) Lo psicodramma Cinque Stelle all’indomani delle amministrative non è nei numeri, è in un’istantanea. Quella che ieri sera ha ritratto lauscente Virginiasola, a fare i conti con una sconfitta cocente, circondata da un gruzzolo di deputati e pochi aficionados nella calca dei cronisti. Trecento chilometri più in là, in quello stesso momento, a Napoli il capo delCinque Stelle Giuseppee Luigi Di Maio festeggiavano la vittoria schiacciante di Gaetano Manfredi, il fu ministro dell’Università che ha sbaragliato la concorrenza grazie a una coalizione larga di centrosinistra e grillini. Serve uno zoom in più per mettere a fuoco i pixel. Ecco allora che a uno sguardo più attento la sconfitta dellaa Roma, vaticinata da tutti i sondaggi alla vigilia, non è poi così cocente ...

