PNRR, Simest avvia il 28 ottobre finanziamenti a PMI per transizione ecologica e digitale (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Puntano alla transizione ecologica e digitale delle Piccole e Medie Imprese italiane (PMI) a vocazione internazionale, soprattutto del Sud Italia, i nuovi finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione a valere su Fondo 394, che Simest gestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il Fondo, rifinanziato per 1,2 miliardi di euro dalle risorse dell’Unione Europea – NextGenerationUe stanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), riaprirà il 28 ottobre completamente rinnovato negli obiettivi, nelle modalità di accesso e, soprattutto, negli strumenti. GLI OBIETTIVI – La necessità per le imprese, in particolare per le PMI, di investire in transizione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Puntano alladelle Piccole e Medie Imprese italiane (PMI) a vocazione internazionale, soprattutto del Sud Italia, i nuoviagevolati per l’internazionalizzazione a valere su Fondo 394, chegestisce in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il Fondo, rifinanziato per 1,2 miliardi di euro dalle risorse dell’Unione Europea – NextGenerationUe stanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), riaprirà il 28completamente rinnovato negli obiettivi, nelle modalità di accesso e, soprattutto, negli strumenti. GLI OBIETTIVI – La necessità per le imprese, in particolare per le PMI, di investire in...

