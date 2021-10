"Non mi drogo": la nuova canzone dei Maneskin contro i francesi (Di martedì 5 ottobre 2021) L'8 ottobre la band romana pubblicherà un nuovo brano inedito. Nel testo i Maneskin fanno un chiaro riferimento alle accuse che i francesi gli rivolsero sul consumo di droga durante la finale agli Eurovision Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 ottobre 2021) L'8 ottobre la band romana pubblicherà un nuovo brano inedito. Nel testo ifanno un chiaro riferimento alle accuse che igli rivolsero sul consumo di droga durante la finale agli Eurovision

Advertising

GPasqui : RT @FQMagazineit: I Maneskin tirano una frecciatina ai francesi. Damiano canta: “Non mi drogo, mi chiedono perché sono così sexy? Perché so… - Italia_Notizie : I Maneskin tirano una frecciatina ai francesi. Damiano canta: “Non mi drogo, mi chiedono perché sono così sexy? Per… - FQMagazineit : I Maneskin tirano una frecciatina ai francesi. Damiano canta: “Non mi drogo, mi chiedono perché sono così sexy? Per… - seguotuttiii : RT @djaniceto: Non mi drogo. Viva la vita, ad Amsterdam ci vai tu in gita. - DjAnicetofans : RT @djaniceto: Non mi drogo. Viva la vita, ad Amsterdam ci vai tu in gita. -