Lulù Selassié e la gelosia verso Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip: pioggia di critiche dal web (Di martedì 5 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo, nella diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera, ha ricevuto una inaspettata lettera dall’ex fidanzata Federica. Il concorrente ha ascoltato in una clip le parole della ragazza, che ammette di averlo visto spento nella Casa e senza la solita luce nei suoi occhi. Dal salone Lulù Selassié ha ascoltato tutto assieme ai compagni e, in preda alla gelosia, ha bisbigliato alcuni commenti: la sua reazione ha suscitato l’ira del web. Lulù gelosa di Manuel al GF Vip: la reazione alla lettera di Federica Al Grande Fratello Vip è andato in scena un momento davvero commovente per Manuel Bortuzzo. Nella puntata di ieri sera il giovane nuotatore è stato convocato ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 5 ottobre 2021), nella diretta delVip di ieri sera, ha ricevuto una inaspettata lettera dall’ex fidanzata Federica. Il concorrente ha ascoltato in una clip le parole della ragazza, che ammette di averlo visto spento nella Casa e senza la solita luce nei suoi occhi. Dal saloneha ascoltato tutto assieme ai compagni e, in preda alla, ha bisbigliato alcuni commenti: la sua reazione ha suscitato l’ira del web.gelosa dial GF Vip: la reazione alla lettera di Federica AlVip è andato in scena un momento davvero commovente per. Nella puntata di ieri sera il giovane nuotatore è stato convocato ...

Advertising

zazoomblog : Lulù Selassié insiste al GF Vip 6 la sorella Jessica costretta a portarla via: la scenata in camera da letto -… - infoitcultura : Gf Vip 6, Manuel vuole dormire con Aldo Montano, Lulù Selassiè in lacrime - ellecomelu : RT @ilenia_zirafi: 'Io sto male, il Malox a casa mia ce l'ho sul comodino perché soffro di GASTRO REFLUSSO' NUOVA PATOLOGIA SCOPERTA DA LU… - RukaKun_Yoongi : RT @ilenia_zirafi: 'Io sto male, il Malox a casa mia ce l'ho sul comodino perché soffro di GASTRO REFLUSSO' NUOVA PATOLOGIA SCOPERTA DA LU… - ilenia_zirafi : 'Io sto male, il Malox a casa mia ce l'ho sul comodino perché soffro di GASTRO REFLUSSO' NUOVA PATOLOGIA SCOPERTA… -