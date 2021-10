L’Equipe su Mbappé: “Partire era la soluzione logica” (Di martedì 5 ottobre 2021) L’edizione odierna de L’Equipe dedica ampio spazio a Kylian Mbappé, il quale ieri ha rivelato che la sua intenzione in estate era lasciare il Paris Saint-Germain per trasferirsi altrove. Sarebbe stata la soluzione ideale, visto che il club transalpino avrebbe intascato una consistente somma di denaro, mentre adesso invece, con l’attaccante che non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto, potrebbe vederselo scappare a parametro zero. Anche il quotidiano sottolinea questo aspetto. Ecco l’apertura: “Partire era la soluzione logica”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 5 ottobre 2021) L’edizione odierna dededica ampio spazio a Kylian, il quale ieri ha rivelato che la sua intenzione in estate era lasciare il Paris Saint-Germain per trasferirsi altrove. Sarebbe stata laideale, visto che il club transalpino avrebbe intascato una consistente somma di denaro, mentre adesso invece, con l’attaccante che non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto, potrebbe vederselo scappare a parametro zero. Anche il quotidiano sottolinea questo aspetto. Ecco l’apertura: “era la”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

