Koulibaly, Maignan e le vittime del razzismo: le inchieste non ci bastano più (Di martedì 5 ottobre 2021) Dalla vicenda Koulibaly a quella Maignan, il problema razzismo è esploso ancora una volta in maniera insostenibile: ci vogliono pene più severe Kalidou Koulibaly e i suoi compagni del Napoli sono solamente le ultime di una lunghissima lista di vittime del razzismo. Sul banco degli imputati sale questa volta il pubblico fiorentino, ma il problema non è evidentemente circoscritto al tifo viola. Oggi è Firenze, ieri era stata Torino con gli insulti al portiere del Milan Maignan. Magic Mike rispose con un lungo post social nel quale si chiedeva e ci chiedeva: “Cosa facciamo davvero per combattere il razzismo all’interno degli stadi?” I VERGOGNOSI INSULTI RAZZISTI A Maignan – VIDEO Nulla, la risposta più logica. E non è chiaramente un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Dalla vicendaa quella, il problemaè esploso ancora una volta in maniera insostenibile: ci vogliono pene più severe Kalidoue i suoi compagni del Napoli sono solamente le ultime di una lunghissima lista didel. Sul banco degli imputati sale questa volta il pubblico fiorentino, ma il problema non è evidentemente circoscritto al tifo viola. Oggi è Firenze, ieri era stata Torino con gli insulti al portiere del Milan. Magic Mike rispose con un lungo post social nel quale si chiedeva e ci chiedeva: “Cosa facciamo davvero per combattere ilall’interno degli stadi?” I VERGOGNOSI INSULTI RAZZISTI A– VIDEO Nulla, la risposta più logica. E non è chiaramente un ...

boysarco : @ZZiliani Continuo a non capire, non per semplice “tifo”, come sia possibile che solo l’episodio #Koulibaly a… - Bruno_G79 : @NonEvoluto Gran bella puntata. Davvero non è ne può più di razzismo. Prima Maignan, poi Anguissa e Koulibaly. È… - sneezyweezy1980 : @RSharmzz Maignan Di Marco Tomori Koulibaly Zappacosta Tonali Barella Pellegrini Leao Dzeko Berardi - Francalidia4 : RT @TweetGino: Insulti razzisti a #Maignan Indignazione e identificazione Insulti a #Koulibaly Indignazione e esposto Insulti a #Kean Una… - mm1064 : RT @TweetGino: Insulti razzisti a #Maignan Indignazione e identificazione Insulti a #Koulibaly Indignazione e esposto Insulti a #Kean Una… -