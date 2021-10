I Tiromancino annunciano le prime date di “Ho cambiato tante case tour”

(Di martedì 5 ottobre 2021) ROMA – “L’idea di tornare a incontrarvi mi emoziona in modo profondo. Sarà uno spettacolo pieno di sorprese ed emozioni. Non mi resta che darvi il benvenuto in “Ho”. Biglietti disponibili dall’8 ottobre su TicketOne! Tutte le info su Trident Music”. Con questo post Federico Zampaglione, leader dei, ha annunciato illegato al nuovo album “Ho”, in uscita il prossimo 8 ottobre, che avrà inizio il 25 febbraio 2022 dal Palariviera di San Benedetto del Tronto. Tuttavia Zampaglione precisa che queste “sono solo le, presto aggiungeremoaltre città”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tiromancino annunciano

L'Opinionista

...il Premio Miglior Videoclip 2020 - 2021, assegnato dalla Academy del Festival ed ... J - Ax, Fabio Rovazzi, Elisa, Nek, Gigi D'Alessio, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari,, ......Raffaella Tommasi per Daimon Film e il direttore artistico Stefano Salvatinuovi ... J - Ax, Fabio Rovazzi, Elisa, Nek, Gigi D'Alessio, Marco Masini, Pinguini Tattici Nucleari,, ...ROMA - "L'idea di tornare a incontrarvi mi emoziona in modo profondo. Sarà uno spettacolo pieno di sorprese ed emozioni. Non mi resta che darvi il ...MILANO (ITALPRESS) – Da venerdì 8 ottobre sarà disponibile in tutti i negozi tradizionali e in digitale “Ho cambiato tante case” (Virgin Records/Universal Music Italia) il nuovo album di inediti di Ti ...