Gualtieri | mi aspetto sostegno di Calenda

(Di martedì 5 ottobre 2021) Roma – “Noi non faremo apparentamenti ma ci rivolgeremo alle romane e ai romani, partendo dagli elettori di Raggi e, per una città che funziona e che sia vicina alle persone”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto, intervenendo a Unomattina su Rai 1. “non l’ho ancora sentito- ha sottolineato- ma miche sosterrà il candidato progressista e democratico, sarebbe strano il contrario”.

LA PARTITA DELLA CAPITALE, interpellato in merito, ha riferito di non aver "ancora" sentito il leader di Azione Carlo Calenda ma ha aggiunto: "Miche sosterrà il candidato ...'Se ho sentito Calenda dopo il voto? No non ho l'ancora sentito. Miche sostenga il candidato progressista, democratico mi sembrerebbe strano il contrario. Non ...Robertointervistato ..."Sarebbe strano il contrario. Noi non faremo apparentamenti", ha detto il candidato a sindaco del centrosinistra arrivato al ballottaggio ...Tripletta del centrosinistra con Sala, Manfredi e Lepore. A Roma sarà duello fra Michetti e Gualtieri. Secondo turno anche a Trieste e Torino. Crollo di M5S ...