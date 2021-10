Francia | rapporto choc sugli abusi dei preti cattolici | 216mila minori vittime in 70 anni

(Di martedì 5 ottobre 2021) Numeri raccapriccianti. Dal 1950 al 2020, 216.000 bambini e bambine sono statedi violenza esessuali da parte diin. La cifra sale a circa 330.000 se, come ha ...

... sarebbero tra i 2.900 e i 3.200 " i predatori", censiti dal. Oggi è uscito il volume completo, 2.500 pagine in tutto, che verrà consegnato alla Conferenza episcopale die alla ...Secondo ildella Ciase (Commissione sugli abusi sessuali nella Chiesa) voluto dai vescovi ...di violenze o aggressioni quando erano minorenni da parte di preti o religiosi cattolici in...'Il mio desiderio in questo giorno è di chiedere il vostro perdono, perdono a ciascuno ea tutti', ha dichiarato alla stampa mons. de Moulins-Beaufort, aggiungendo che la voce delle vittime ' ci sconvo ...