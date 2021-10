Fisco | Letta attacca Salvini | «Strappo gravissimo Vuole spostare l’attenzione dal disastro delle Comunali»

(Di martedì 5 ottobre 2021) La tensione nella maggioranza non si stempera. È la riforma del, questa volta, l’oggetto del contendere. Nell’ordine: la Lega impone ai suoi membri dell’esecutivo di disertare il Consiglio dei ministri che deve approvare la delega. Mario Draghi, in conferenza stampa, invitaa dare spiegazioni, il segretario del Carroccio replica accusando il premier di non condividere per tempo i testi dei provvedimenti. E poi, da Enricoa Giuseppe Conte, gli alleati – sì, stiamo parlando di alleati di governo -, iniziano ad accusare Matteodi «e incomprensibile». È dai tempi del decreto sul Green pass di questa estate, in realtà, cheincalza: «Non si può stare con un piede in maggioranza e uno ...

Ultime Notizie dalla rete : Fisco Letta

La scelta di non partecipare al Cdm e, quindi, di non votare la delega sulla riforma fiscale, approvata dal governo. Arriva lo 'strappo' della Lega sul. Il segretario Enricoconvoca al Nazareno ministri e capigruppo e chiede al premier Mario Draghi di 'andare avanti'. Il presidente del Consiglio si lascia andare a un 'certamente e' un ...Il segretarioparla di "strappo gravissimo": "La riforma fiscale è una parte fondamentale del programma di governo, serve per avere i soldi del Pnrr, per avere unpiù semplificato, non è ...Lo strappo - "l'ennesimo", si sottolinea al Nazareno - arriva subito dopo la batosta elettorale per la Lega e i dem non esitano a sottolinearlo con una riunione d'urgenza convocata dal segretario Enri ...A ventiquattro ore dalla chiusura dei seggi per le comunali, all'indomani di una sconfitta inattesa, Matteo Salvini sceglie di sfidare il premier Mario Draghi. Fisco, tagli Irpef al ceto medio e via l ...