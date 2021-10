Exploit senza boom della sardina Santori nella roccaforte del Pd: è Lady Clancy la regina dei seggi (Di martedì 5 ottobre 2021) La ex sardina adottata dal Pd, Mattia Santori. è vice-campione di preferenze all’interno del nuovo consiglio comunale di Bologna. Battuto dalla competitor interna Emily Clancy, la giovane candidata di Coalizione Civica, che ha ottenuto il massimo dei voti (3.541), in corsa al fianco del neo-eletto sindaco Matteo Lepore. Dunque, per il leader del movimento antagonista alle destre, confluito nelle più rassicuranti liste elettorali del Partito democratico, si sarebbe registrato un Exploit di preferenze. Non tanto da farlo risultare il più votato, ma abbastanza per far parlare di lui oggi. Exploit elettorale della sardina Santori Il tuffo del pesciolino rosso nel mare dem. Lui, nato in acque movimentiste nel 2019 per contrastare l’avanzata leghista in ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) La exadottata dal Pd, Mattia. è vice-campione di preferenze all’interno del nuovo consiglio comunale di Bologna. Battuto dalla competitor interna Emily, la giovane candidata di Coalizione Civica, che ha ottenuto il massimo dei voti (3.541), in corsa al fianco del neo-eletto sindaco Matteo Lepore. Dunque, per il leader del movimento antagonista alle destre, confluito nelle più rassicuranti liste elettorali del Partito democratico, si sarebbe registrato undi preferenze. Non tanto da farlo risultare il più votato, ma abbastanza per far parlare di lui oggi.elettoraleIl tuffo del pesciolino rosso nel mare dem. Lui, nato in acque movimentiste nel 2019 per contrastare l’avanzata leghista in ...

