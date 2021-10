Elisa Isoardi svela il suo nuovo compagno (Di martedì 5 ottobre 2021) Elisa Isoardi riaccende la fiamma con un suo ex compagno, ecco chi è l’uomo con cui è stata paparazzata a Ostia, sugli spalti di un campo di calcio. Elisa Isoardi non è più single, è ufficiale. La 38enne cuneese ed ex conduttrice de “La Prova del Cuoco” ha trovato una nuova fiamma dopo l’amore finito con Matteo Salvini durato dal 2015 al 2018. La modella però non è andata molto lontano, infatti ha ritrovato l’amore nello stesso luogo dove l’aveva già trovato. Stiamo parlando dell’imprenditore Alessandro Di Paolo, con cui ha avuto una breve relazione, ma mai davvero ufficializzata, dopo la relazione con il leader della Lega. Il manager Di Paolo è un produttore molto conosciuto nel mondo dello spettacolo. I due si sono frequentati circa un anno fa per poi intraprendere strade diverse. ... Leggi su ck12 (Di martedì 5 ottobre 2021)riaccende la fiamma con un suo ex, ecco chi è l’uomo con cui è stata paparazzata a Ostia, sugli spalti di un campo di calcio.non è più single, è ufficiale. La 38enne cuneese ed ex conduttrice de “La Prova del Cuoco” ha trovato una nuova fiamma dopo l’amore finito con Matteo Salvini durato dal 2015 al 2018. La modella però non è andata molto lontano, infatti ha ritrovato l’amore nello stesso luogo dove l’aveva già trovato. Stiamo parlando dell’imprenditore Alessandro Di Paolo, con cui ha avuto una breve relazione, ma mai davvero ufficializzata, dopo la relazione con il leader della Lega. Il manager Di Paolo è un produttore molto conosciuto nel mondo dello spettacolo. I due si sono frequentati circa un anno fa per poi intraprendere strade diverse. ...

