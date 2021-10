Cuneo | sparò e uccise due rapinatori | gioielliere indagato per omicidio colposo plurimo

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 5 ottobre 2021) Sono arrivate a conclusione le indagini preliminari condotte dal Comando Compagnia Carabinieri di Alba ai danni di Mario Roggero,che lo scorso 28 Aprileeddueall'esterno della sua gioielleria. In quell'occasione fu ferito anche un terzo rapinatore Alessandro Modica che deve rispondere dell'accusa di rapina pluriaggravata e si trova in custodia cautelare in carcere.perDalle indagini dei Carabinieri è emerso che Roggero non era in possesso del porto d'armi e avrebbe abusato della legittima difesa avendo rincorso all'esterno iuccidendoli. Per questo è oradalla Procura per...