Claudia Gerini a processo per furto sottrasse il cellulare al paparazzo (Di martedì 5 ottobre 2021) Claudia Gerini è a giudizio per furto del telefonino di un fotografo dinanzi al Tribunale di Trani assieme all’ex compagno, il produttore 33enne Andrea Prete. Ieri è cominciato il processo scaturito da una lite che i due fidanzati ebbero nell’aprile del 2017 con il fotografo Maurizio Sorge dopo una «paparazzata» fatta sul lungomare di Bisceglie. Leggi su people24.myblog (Di martedì 5 ottobre 2021)è a giudizio perdel telefonino di un fotografo dinanzi al Tribunale di Trani assieme all’ex compagno, il produttore 33enne Andrea Prete. Ieri è cominciato ilscaturito da una lite che i due fidanzati ebbero nell’aprile del 2017 con il fotografo Maurizio Sorge dopo una «paparazzata» fatta sul lungomare di Bisceglie.

