Calciomercato, Rudiger esce allo scoperto: c’è l’annuncio! (Di martedì 5 ottobre 2021) Antonio Rudiger ha il contratto in scadenza nel 2022 e ancora non è stato chiarito il suo futuro. Il tedesco, ex Roma, ha confessato di voler prendersi tutto il tempo necessario in quanto si tratta di una decisione importantissima per la sua carriera. Il difensore attualmente milita nel Chelsea, dove ha vinto praticamente tutto. La trattativa tra le parti è in corso e pare che la prima proposta da 8 milioni sia stata rifiutata in quanto il calciatore ne chiedeva 10. Tuchel spera che la situazione venga risolta quanto prima. Chelsea,Tuchel,allenatore Nel frattempo diversi club europei sarebbero interessati al giocatore: Inter e Juventus su tutti. In ogni caso anche i club tedeschi, come il Bayern Monaco, e quelli inglesi stanno seguendo la situazione. Lo stesso Rudiger ha riferito pochissimi minuti fa a Blind: “L’interesse del Bayern mi ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 ottobre 2021) Antonioha il contratto in scadenza nel 2022 e ancora non è stato chiarito il suo futuro. Il tedesco, ex Roma, ha confessato di voler prendersi tutto il tempo necessario in quanto si tratta di una decisione importantissima per la sua carriera. Il difensore attualmente milita nel Chelsea, dove ha vinto praticamente tutto. La trattativa tra le parti è in corso e pare che la prima proposta da 8 milioni sia stata rifiutata in quanto il calciatore ne chiedeva 10. Tuchel spera che la situazione venga risolta quanto prima. Chelsea,Tuchel,allenatore Nel frattempo diversi club europei sarebbero interessati al giocatore: Inter e Juventus su tutti. In ogni caso anche i club tedeschi, come il Bayern Monaco, e quelli inglesi stanno seguendo la situazione. Lo stessoha riferito pochissimi minuti fa a Blind: “L’interesse del Bayern mi ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Rudiger Calciomercato, Tuchel pressa il Chelsea per il rinnovo di Rudiger e la Juventus... ... intanto la Juventus rimane vigile Stando a quanto riportato da Daily Express, Tuchel starebbe pressando il Chelsea per rinnovare il contratto di Antonio Rudiger. Il difensore ex Roma è in scadenza e ...

Chelsea, Rudiger: 'Bayern? Interessa che mi onora, vuol dire che...' Commenta per primo Antonio Rudiger , difensore in scadenza col Chelsea , commenta così i rumors che lo accostano al Bayern Monaco : 'L'interesse del Bayern mi onora, questo dimostra che negli ultimi anni ho fatto bene. Se ...

Calciomercato Inter e Juventus, Rudiger allo scoperto sul futuro: l’annuncio Antonio Rudiger si avvia alla scadenza di contratto: il tedesco ha parlato del suo futuro, con Inter e Juventus che restano in agguato ...

