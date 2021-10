Calciomercato Inter – Le parate più belle del portiere Onana | VIDEO

Advertising

Gazzetta_it : Onana, c'è l'accordo, ma Handanovic... #Inter - interliveit : ??#Inter - #Commisso sgancia la bomba: '#Vlahovic non ha accettato la proposta di rinnovo. Prendiamo atto della sua… - surfasport : ???? #ULTIMORA ?? Secondo i maggiori esperti di #calciomercato, André #Onana, 25enne portiere dell’ #Ajax e della nazi… - fcin1908it : Onana già a gennaio? Il retroscena: “L’Inter ci ha pensato, Handanovic ha cambiato i piani” - internewsit : Sanchez, gennaio importante per il futuro. Inter pensa a un vice Dzeko? - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calciomercato.com

GAZZETTA DELLO SPORT - Ilal centro della prima pagina odierna, da una parte la Juventus alle prese con il rinnovo di Dybala , dall'altra l'con il caso Handanovic che prende ...Nonostante le cessioni pesanti di quest'estate (Lukaku ed Hakimi), la partenza dell'attuale miglior tecnico italiano ed il bilancio estremamente in rosso, la forza e la grandezza dell'non ...Le ultime di calciomercato mettono in evidenza le dichiarazioni clamorose a proposito del rinnovo del bomber nel mirino anche dell'Inter ...Calciomercato Inter: fatta per il nuovo colpo, c’è l’accordo. Grandi movimenti di mercato in Serie A, dove la maggior parte delle squadre si sta attivando per puntellare la propria rosa. L’Inter dalla ...