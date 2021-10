Borse in ripresa | guida il comparto bancario

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tornano gli acquisti sui listini europei dopo il passo falso in avvio di settimana. Grazie agli acquisti sui titoli del, a Piazza Affari il Ftse MIb ha chiuso la seduta in aumento dell’1,94% a 25.956,02 punti. Indicazioni positive anche dallo spread Btp-Bund che, il day-after i risultati delle amministrative, ha segnato un calo dell’1% a 103 punti base (anche se il risultato negativo della Lega minaccia la compagine di governo). Le quattro performance migliori sul paniere delle blue chip a MIlano sono tutte appannaggio del: Banco BPM ha segnato un +5,62%, UniCredit è salita del 4,34%, Intesa Sanpaolo ha guadagnato il 3,37% e BPER Banca ha chiuso con un +3,52%. Giornata di recupero anche per Stellantis (+2,59%), penalizzata ieri dai numeri sulle immatricolazioni a settembre, e ...

Advertising

CieloItinerante : RT @donatellasciuto: ''Girls@polimi: tra le iniziative a favore delle #STEM oggi sul @L_Economia, le borse di studio per le studentesse che… -

Ultime Notizie dalla rete : Borse ripresa

Adnkronos

... mentre una stabilità del biglietto verde favorirà una stasi dell'oro o anche una possibile... Lemostrano un andamento più incerto e volatile già da qualche sedute. A cosa prepararsi ora? ...Candia ha rilevato che la Regione per l'anno scolastico 2020/2021 aveva istituitodi studio ... in cui ha chiesto alla giunta lo stato di attuazione delle misure didi attività scolastica ...Le azioni del titolo giallorosso sono aumentate del 15% rispetto alla chiusura precedente: toccato il valore di 0,3925 euro Il titolo della Roma in borsa, dopo un settembre non esaltante (-16%), ripre ...Catastrofe in borsa per Mark Zuckerberg. Il vaore netto stimato del fondatore e ceo di Facebook, è sceso di circa 6 miliardi di dollari ...