Asti | i rapinatori picchiano moglie e figlia | il gioielliere spara Il giudice lo accusa di duplice delitto

'Roggero inseguiva all'esterno dell'esercizio i trementre questi, già usciti con la ... Così recita il provvedimento di conclusione delle indagini preliminari della procura diche ha ...L'episodio è datato 28 aprile 2021: in quella circostanza duemorti e un terzo ferito. La procura diha intanto scoperto che il gioielliere non possedeva un regolare porto d'armi e ...Non più eccesso di legittima difesa, perché Mario Roggero “ha scaricato l’intero caricatore per uccidere i banditi” ...Cambiano le accuse per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cn) che ad aprile aveva ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Inizialmente, Roggero era accusato di eccesso colposo di legit ...