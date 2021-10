Alla fine, la politica è uguale al calcio: non contano gli schemi, ma gli uomini (Di martedì 5 ottobre 2021) Il calcio è il paradiso degli “spiegatori”, cioè quelli che ti spiegano qualsiasi cosa e, soprattutto, te la spiegano diversamente da come te l’hanno spiegata la settimana prima. Però anche la politica non è molto diversa, anche qua c’è pieno di “spiegatori”. Probabilmente il calcio è una politica giocata con un pallone. Un esempio. La Juventus è tornata a vincere, rimettendo un po’ a posto la sua classifica e invertendo il trend (Nanni Moretti, perdonami) negativo. Le due ultime vittorie, soprattutto, contro i campioni d’Europa del Chelsea con Lukaku in testa e contro il Torino nel derby, sempre una partita “ostica e agnostica”, copyright Arrigo Sacchi, hanno riportato punti e serenità nell’ambiente, aprendo però il tradizionale, irrinunciabile e molestissimo dibattito tra “giochisti” e “risultatisti”, insomma tra chi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilè il paradiso degli “spiegatori”, cioè quelli che ti spiegano qualsiasi cosa e, soprattutto, te la spiegano diversamente da come te l’hanno spiegata la settimana prima. Però anche lanon è molto diversa, anche qua c’è pieno di “spiegatori”. Probabilmente ilè unagiocata con un pallone. Un esempio. La Juventus è tornata a vincere, rimettendo un po’ a posto la sua classifica e invertendo il trend (Nanni Moretti, perdonami) negativo. Le due ultime vittorie, soprattutto, contro i campioni d’Europa del Chelsea con Lukaku in testa e contro il Torino nel derby, sempre una partita “ostica e agnostica”, copyright Arrigo Sacchi, hanno riportato punti e serenità nell’ambiente, aprendo però il tradizionale, irrinunciabile e molestissimo dibattito tra “giochisti” e “risultatisti”, insomma tra chi ...

Advertising

Eurosport_IT : Non partiamo mai favoriti, ma alla fine vinciamo sempre noi ???? Queste immagini rappresentano lo SPORT: grazie mera… - ciropellegrino : Segnalo sommessamente a @ODG_CNOG l'editoriale di Sallusti su Libero, penso violi deontologia già all'articolo 1 d… - ItaliaTeam_it : Era in testa, ha forato, è caduto, alla fine è arrivato quarto. Gianni Moscon ci hai fatto emozionare! ??… - shaedowhunter : RT @AllStarsLA: Alla fine devi sempre spegnere e riaccendere - Giorgia_Gio5 : @anna_pensil Il sushi era una trappola. Non dovevi accettare ?? per la cronaca idem anche per me e il mio quasi 18en… -