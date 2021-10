Alex ucciso a 2 anni a Perugia, i messaggi della madre all’ex dopo il delitto: “Così nessuno lo avrà” (Di martedì 5 ottobre 2021) Alex ucciso a 2 anni a Perugia, i messaggi della madre all’ex dopo il delitto. In una lunga intervista, il padre del piccolo Alex ucciso a 2 anni a Città della Pieve ha dichiarato di aver provato a strappare il bimbo alla custodia della madre. “Lei aveva dimostrato di non essere in grado di prendersene cura – ha raccontato -. Era violenta e mi aveva detto di voler dare fuoco al bambino. nessuno l’ha fermata” “Alex era un bambino intelligente, sveglio e pieno di vita. Lo volevo accanto. Non potrò mai perdonare sua madre per quello che ha fatto”. Lo ha detto Norbert ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 5 ottobre 2021)a 2, iil. In una lunga intervista, il padre del piccoloa 2a CittàPieve ha dichiarato di aver provato a strappare il bimbo alla custodia. “Lei aveva dimostrato di non essere in grado di prendersene cura – ha raccontato -. Era violenta e mi aveva detto di voler dare fuoco al bambino.l’ha fermata” “era un bambino intelligente, sveglio e pieno di vita. Lo volevo accanto. Non potrò mai perdonare suaper quello che ha fatto”. Lo ha detto Norbert ...

