Ucciso nella cucina del ristorante killer resta in carcere

Resta in carcere Hawlader Pranto, 21enne cittadino del Bangladesh residente a Santa Maria Capua Vetere accusato dell’omicidio del 17enne gambiano Alagie Sabally, assassinato nelle cucine di Masseria Adinolfi a Sant'Angelo in Formis il 15 giusno scorso. E’ quanto disposto dalla dodicesima sezione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

17enne ucciso in masseria, resta in cella l'aiuto cuoco - Resta in carcere il 21enne bengalese Pranto Hawlader, accusato dell'omicidio del 17enne originario del Gambia, Alagie Sabally, avvenuto domenica 15 giugno nella cucina del ristorante della Masseria Ad ... ansa.it scrive

Omicidio in masseria, resta in cella l'aiuto cuoco - Il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato il carcere per Pranto Hawlade, accusato di aver ferito a morte un 17enne ... Segnala rainews.it