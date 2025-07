Napoli sogna con De Bruyne! Quali sono i gol più belli del campione belga? Ne scegliamo 3 | sinistro destro punizione…

Napoli sogna con De Bruyne! Quali sono le reti piĂą belle del belga? Ne scegliamo 3 e ve li raccontiamo! Ecco l’analisi completa Chiedere a un tifoso di calcio di scegliere i tre gol piĂą belli di Kevin De Bruyne è un’impresa quasi impossibile, un esercizio che costringe a lasciare fuori prodezze balistiche, assist geniali . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli sogna con De Bruyne! Quali sono i gol piĂą belli del campione belga? Ne scegliamo 3: sinistro, destro, punizione…

“De Bruyne a prescindere di Conte”, svelata la strategia del Napoli: la sentenza - Arrivata la sentenza sulla strategia del Napoli per l’affare De Bruyne, il calciatore, come si legge, verrà a prescindere da Conte Il calciomercato del Napoli è pronto ad infiammarsi dopo la notizia giunta nella giornata di ieri, con Kevin De Bruyne al centro dell’attenzione per via di un possibile approdo in terra partenopea.

“De Bruyne al Napoli? Non fa il titolare”, Fedele spiazza ancora: l’ha detto davvero - Le parole di Fedele sull’affare De Bruyne non lasciano scampo a polemiche, con dure critiche rivolte verso l’operazione di mercato L’interessamento del Napoli per Kevin De Bruyne, calciatore del Manchester City, ha acceso sicuramente interesse.

De Bruyne al Napoli, il City cerca il suo sostituto: la scelta di Guardiola - Il Napoli giocherà domenica sera con il Parma, ma prima ci sono delle novità sul fronte De Bruyne. Dopo il pari rimediato allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa, di fatto, il Napoli è atteso da un’altra sfida decisiva per lo scudetto.

Calciomercato Napoli, i tifosi sognano con i 'colpi' degli azzurri: "Che acquisto De Bruyne!" | VIDEO - Grande entusiasmo all'esterno del training center di Castel Volturno per il secondo giorno di raduno del Napoli. napolitoday.it scrive

La Repubblica – Napoli, De Bruyne potrebbe essere impiegato in due soluzioni - La Repubblica scrive un focus sul nuovo centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne. Riporta iamnaples.it