Controllato mentre è in auto 21enne nascondeva una carabina e 500 munizioni

Fermato mentre era alla guida dell’auto del padre è stato trovato in possesso di una carabina ad aria compressa e di munizioni. Per questo un giovane di appena 21 anni è stato denunciato dai carabinieri a Gaeta. E accaduto nella notte del 13 luglio mentre i militari della locale Stazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: auto - carabina - munizioni - controllato

