La Commissione europea manifesta le proprie perplessitĂ sull'utilizzo del Golden Power da parte del governo italiano in merito all'ops di Unicredit su banco Bpm. "Il Decreto, nella sua forma attuale - si legge nella lettera di Bruxelles - è contrario alle norme dell'Ue sulla libera circolazione dei capitali, alla competenza esclusiva della Bce in quanto autoritĂ di vigilanza prudenziale. Se questa conclusione preliminare fosse confermata, la Commissione potrebbe adottare una decisione a norma dell'articolo 21 del Regolamento Concentrazioni in cui (i) dichiara che l'Italia ha violato l'articolo 21 del Regolamento Concentrazioni e (ii) le ordina di revocare senza indugio il Decreto". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Unicredit-Bpm, Bruxelles chiede chiarimenti al governo italiano