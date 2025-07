Un Sinner 17enne si racconta: dagli inizi alle prime vittorie, con una forza e determinazione evidente giĂ da allora. “Il mio papĂ mi ha dato per la prima volta la racchetta in mano poi a 14 anni ho deciso di diventare il professionista, è nata un po’ così, poi sono andato a Bordighera e ora mi alleno tutti i giorni”, ha detto in un’intervista di sei anni fa. Da allora tanto è cambiato, la storia di un regalo prezioso che ha dato il via alla carriera del campione, primo vincitore di Wimbledon italiano. “La strada è ancora lunga – ha detto – la vita da discoteca? Non mi piace neanche, piuttosto preferisco bere una CocaCola”, ha raccontato ridendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’intervista a Sinner a 17 anni: “Vita da discoteca? Non fa per me, preferisco bere una Coca-Cola” – Video