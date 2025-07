Russia attacco droni ucraini a Voronezh | diversi feriti

Sedici persone sono rimaste ferite a causa degli attacchi dei droni ucraini sulla cittĂ russa di Voronezh, ha dichiarato il governatore regionale Alexander Gusev sull'app di messaggistica Telegram. Circa 55 droni ucraini sarebbero stati distrutti durante la notte su cinque regioni russe e sul Mar Nero, secondo il ministero della Difesa russo. Danneggiati edifici residenziali sia in cittĂ che nella sua periferia, oltre a strutture commerciali regionali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Russia, attacco droni ucraini a Voronezh: diversi feriti

In questa notizia si parla di: droni - ucraini - voronezh - russia

Russia distrugge basi droni ucraini - 4.30 Nelle ultime 24 ore, il gruppo russo di forze occidentali ha distrutto 26 droni, 39 centrali di controllo e 4 stazioni di comunicazione satellitare Starlink delle forze armate ucraine.

Ucraina, al via i 3 giorni di tregua decisi da Putin, Kiev: “Russia ha bombardato Sumy”, Mosca: “Abbattuti 9 droni ucraini” - In questo arco di tempo cesseranno le ostilità : si tratta della seconda volta che accade in quanto Putin aveva annunciato una tregua di 30 ore per Pasqua Al via i 3 giorni di tregua in Ucraina decisi da Putin a fine aprile.

Mosca: Abbattuti 115 droni ucraini, un civile ucciso a Bryansk - Mosca afferma che di aver abbattuto stanotte 115 droni ucraini sul territorio russo e che un civile è rimasto ucciso in uno degli attacchi effettuati dai velivoli senza pilota delle forze di Kiev, quello sulla città occidentale di Bryansk.

“Si sta svolgendo uno dei più grandi attacchi di droni ucraini contro la Russia Centinaia di UAV stanno attaccando in direzione degli oblast di Mosca, Bryansk, Kursk, Voronezh, Saratov e Volgalad” Vai su X

Kiev, colpito aeroporto militare russo base dei caccia Le unitĂ delle forze per operazioni speciali delle Forze armate dell'Ucraina hanno colpito l'aeroporto di Borisoglebsk, nella regione di Voronezh in Russia, dove si trovano i caccia russi Su-34, Su-35S e Su- Vai su Facebook

Russia, attacco droni ucraini a Voronezh: diversi feriti; Il momento in cui il drone ucraino colpisce un palazzo a Voronezh in Russia: il volo in picchiata e l'esplosione; Morto al fronte un altro foreign fighter italiano. Kiev colpisce una base aerea di caccia in Russia - Media Kiev, gasdotto esploso nell'estremo oriente russo.

Ucraina: attacco di droni russi nella regione di Voronezh, colpito anche un asilo - Sedici persone sono rimaste ferite nell'attacco di droni ucraini nella regione di Voronezh. Secondo repubblica.it

La difesa aerea russa ha intercettato 55 droni ucraini nella notte - Le forze di difesa aerea hanno distrutto o intercettato stanotte 55 droni ucraini in territorio russo, ha riferito stamattina il Ministero della Difesa di Mosca citato dall'agenzia di stampa russa ... Riporta ansa.it