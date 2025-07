ATP Bastad 2025 Pellegrino piega Faria e approda agli ottavi di finale

Nell'incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Bastad Andrea Pellegrino piega 2-6 6-3 6-2 il portoghese Jaime Faria e approda agli ottavi di finale. Nel prossimo turno il giocatore italiano affronterĂ l'olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 2 del seeding svedese. Parte decisamente meglio il giocatore lusitano che tiene il servizio di apertura, ottiene il break del 2-0 a 15 e legittima il suo vantaggio firmando il punto del 3-0. Il giocatore azzurro riesce finalmente a sbloccarsi quando difende, a 15, il turno di battuta del 3-1, il numero 115 Atp non concede sconti sul suo servizio e si porta rapidamente sul 4-1.

