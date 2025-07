Omicidio Ravasio l’ex marito della mantide di Parabiago sceglie il silenzio Lavezzo risponde ma è scontro con il pm

Busto Arsizio (Varese), 15 luglio 2025 - LunedĂŹ 14 luglio, davanti alla Corte d’Assise di Busto Arsizio, avrebbe dovuto testimoniare anche Marcello Trifone, marito della mantide Adilma Pereira Carneiro, la donna accusata di essere la mente del complotto ai danni di Fabio Ravasio. Trifone, però, ha scelto di avvalersi della facoltĂ di non rispondere.  Gli orari, le strade, le telecamere e le telefonate: in aula il giorno dell’omicidio di Fabio Ravasio. “Trappola organizzata al minuto” A sottoporsi all’interrogatorio è stato invece Fabio Lavezzo, imputato nel procedimento, che ha risposto alle domande del pubblico ministero Ciro Caramore e degli avvocati di accusa e difesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Omicidio Ravasio, l’ex marito della mantide di Parabiago sceglie il silenzio. Lavezzo risponde, ma è scontro con il pm

