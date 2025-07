Al via la terza edizione di Opera Seme Festival

Arezzo, 15 luglio 2025 – Dal 21-26 luglio (anteprima 15-20 luglio) al via la terza edizione di “Opera Seme Festival” musica, teatro e danza tra tradizione e nuove prospettive Arezzo torna a essere protagonista con la terza edizione di Opera Seme Festival, due settimane dedicate all’opera, alla musica vocale e alla grande tradizione del belcanto. Dal 15 al 26 luglio, la cittĂ ospiterĂ spettacoli, concerti e performance in diverse location, con la direzione artistica di Spazio Seme Centro Internazionale, in collaborazione con OIDA Orchestra Instabile di Arezzo, Matthew Schloneger (East Texas A&M University School of Music), il Comune di Arezzo, la Fondazione Guido d’Arezzo, Associazione Music e Festival Valenzano Symphony. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via la terza edizione di “Opera Seme Festival”

Arezzo accoglie 27 cantanti americani e italiani per la residenza di Opera Seme Festival 2025 - ARezzo, 27 giugno 2025 – Domenica 29 giugno arrivano ad Arezzo i 22 studenti americani e 5 italiani selezionati per partecipare alla residenza intensiva di Opera Seme International Voice Program, il programma di alta formazione inserito all'interno di Opera Seme Festival.

Opera Seme Festival 2025: ad Arezzo 27 giovani cantanti da Italia e Stati Uniti per un mese di formazione e spettacolo - A partire da domenica 29 giugno, Arezzo accoglie 27 giovani talenti – 22 statunitensi e 5 italiani – selezionati per partecipare alla residenza artistica dell' Opera Seme International Voice Program, percorso intensivo di alta formazione inserito all'interno dell' Opera Seme Festival 2025, giunto quest'anno alla sua terza edizione.

