La polizia a casa di Sebastiano Visintin Liliana Resinovich glli ultimi sviluppi sul caso

Il caso di Liliana Resinovich, la donna triestina scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, continua a essere al centro delle cronache giudiziarie. Il marito, Sebastiano Visintin, è attualmente l'unico indagato per l'omicidio della moglie. Questa mattina, martedì 15 luglio 2025, è stata effettuata una nuova perquisizione nell'abitazione di Visintin, situata in via Verrocchio a Trieste. L'operazione, disposta dalla Procura e condotta dalla Squadra Mobile, dalla polizia scientifica e da due consulenti tecnici, si è concentrata sull' analisi dei macchinari utilizzati da Visintin per l'affilatura dei coltelli, con particolare attenzione al loro consumo energetico.