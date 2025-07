Everton Snap Up Mark Travers come competizione per Jordan Pickford

2025-07-15 13:18:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Everton ha firmato il portiere Mark Travers da Bournemouth per fornire competizione per l’Inghilterra numero uno Jordan Pickford. La mossa di Travers è stata confermata oggi con i toffe che hanno pagato una commissione non divulgata e il giocatore che firma un accordo di quattro anni. Il 26enne si è unito a Bournemouth nel 2016, ma ha fatto solo 82 presenze in nove anni dopo aver trascorso del tempo in prestito a Weymouth, Swindon e Stoke, insieme a Middlesbrough, per cui ha giocato nella seconda metà della scorsa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

travers - everton - mark - competizione

