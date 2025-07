La spinta di Trump per colpire Mosca | Kiev può farlo così

Il presidente americano ha chiesto a Zelenski se l'Ucraina ha la possibilitĂ di attaccare la capitale russa L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - La spinta di Trump per colpire Mosca: Kiev può farlo così

Trump ha chiesto a Zelensky se può colpire Mosca e San Pietroburgo; Missili Iran su Israele. Trump valuta di entrare in guerra: «Sappiamo dov’è Khamenei. Urge resa». Mosca: «Rischio nucleare»; Zelensky: lunedì in Arabia colloqui separati Usa-Ucraina e Usa-Russia - Mosca contro l'Ue, è il partito della guerra. Lunedì vertice Usa-Russia a Riad.

Ft: Trump ha incoraggiato Zelensky a colpire Mosca. Una strategia per aumentare la pressione sul Cremlino? - Secondo quanto riportato dal Financial Times, durante la conversazione tra i due leader avvenuta il 4 luglio il presidente Usa avrebbe domandato direttamente a Zelensky se l’Ucraina fosse in grado di ... Riporta msn.com

"Trump ha chiesto a Zelensky se può colpire Mosca e San Pietroburgo" - Secondo il Financial Times, il presidente Donald Trump avrebbe chiesto all'omologo ucraino Volodymyr Zelensky se l'esercito di Kiev fosse in grado di colpire Mosca e San Pietroburgo. Come scrive today.it