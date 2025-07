auto contro un muretto paura per un anziano

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente autonomo sulla strada provinciale in territorio di Fogliasnie. L’uomo, un 84enne a bordo della sua utilitaria ne ha perso il controllo per cause in corso d’accertamento e successivamente l’auto ha impattato contro un muretto senza coinvolgere altri mezzi. Sul posto i Vigili del fuoco di Vitulano e i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio. L’uomo non ha riportato ferite.  L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

