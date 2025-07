Calcio la provincia incontra la Serie A | intesa tra San Martino 2023 e Udinese

Il calcio nostrano guarda sempre piĂą in alto. La societĂ sportiva San Martino 2023 ha, infatti, annunciato l'affiliazione all'Udinese, club bianconero militante in Serie A. “L’obiettivo della sinergia – si legge nella nota - è quello di aiutare a far crescere tutto il settore giovanile, dai. 🔗 Leggi su Today.it

Calcio Serie D / Antonioli: “a Senigallia mi sono trovato benissimo” - Manca una partita alla fine del torneo ma un primo bilancio è d’obbligo a salvezza già matematica: “comunque grato a società e ambiente”.

Calcio serie C, l'ascesa di Giovanni Giunti al Perugia: il Miglior Grifone è suo - Dall'Under 17 al "Miglior Grifone" evidentemente il passo deve essere breve. Il prestigioso riconoscimento, che da ventitre anni viene assegnato dal Centro di Coordinamento Perugia Clubs, è andato a Giovanni Giunti, che dunque può affermare di aver chiuso la stagione a testa alta.

Calcio serie C, il Perugia ha le idee chiare per il futuro. Garantisce Meluso - La stagione del centoventesimo anno di vita deve essere quella della riscossa. Questa è la convinzione che aleggia nell'ambiente del Perugia, in primis in Mauro Meluso, arrivato in pieno autunno dalla serie A a dar manforte ad una società ancora alla ricerca della propria identità .

Calcio Serie A: Udinese-Hellas Verona 0-1 - 1 Colpo salvezza in trasferta per i gialloblù che con una spettacolare punizione di Duda vincono il derby del Triveneto. Scrive rainews.it

Calcio Serie A: Udinese-Venezia 3-2 - 2 Allo stadio Friuli succede tutto nel secondo tempo: i lagunari vanno sotto di due reti, poi pareggiano, ma vengono superati all'84mo da un gol di Bravo . Riporta rainews.it