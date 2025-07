A Cattolica torna la travolgente energia del villaggio itinerante del Vertical Summer Tour 2025 tra giochi sport il sound di radio Deejay e il super ospite Rudy Zerbi

A Cattolica torna il villaggio itinerante più atteso sulle spiagge italiane: il Vertical Summer Tour 2025. Sabato 19 e domenica 20 luglio, in piazza del Tramonto, la Regina si prepara a vivere un altro grande week end di sport, animazione, giochi, musica con Radio Deejay (media partner. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

