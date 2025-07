Non si ferma all’alt dei carabinieri e si schianta contro un albero | morto 23enne

È morto nella mattinata di martedì 15 luglio un giovane di 23 anni, residente a Pordenone, dopo essersi schiantato contro un albero al termine di una folle fuga dai carabinieri a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Il ragazzo, che si trovava da solo a bordo della sua auto, un’Alfa Romeo, aveva appena ignorato l’alt di una pattuglia in servizio sulla strada tra Motta e San Giovanni. Leggi anche: Incidente pauroso, l’auto si ribalta e finisce in un fosso: il 28enne muore così Alla vista dei militari, il giovane ha premuto sull’acceleratore tentando di sottrarsi al controllo. La sua corsa è durata pochi minuti, sufficienti però a trasformarsi in dramma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Non si ferma all’alt dei carabinieri e si schianta contro un albero: morto 23enne

