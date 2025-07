Tutti a cena con Giorgione lo chef di Gambero Rosso | La semplicità vince sempre

Un grande tavolo per condividere tutti insieme l’antipasto, un enorme buffet che raccoglie il meglio della produzione locale. Poi due primi, due secondi con tante specialità fatte in casa, letteralmente a partire dagli ingredienti, ed una granita al mandarino con tanto di brioche. E prima di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

A cena con lo chef Giorgione: Granofino presenta il nuovo menu - Granofino, al Villaggio Mosè ad Agrigento, lunedì 14 luglio alle 21 organizza una cena speciale con lo chef Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, tra i volti più noti di Gambero Rosso Channel, per pre ... Si legge su agrigentonotizie.it

