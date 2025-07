Bessent | Iniziato processo per scelta nuovo governatore Fed Powell e Trump verso la resa dei conti

La resa dei conti si avvicina. Il processo formale per la scelta del prossimo governatore della Federal Reserve,la banca centrale statunitense, è iniziato, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent in un’intervista a Bloomberg, ribadendo tuttavia che Donald Trump non intende rimuovere Jerome Powell dalla guida della banca centrale. Ventiquattro ore prima il presidente statunitense aveva affermato “Spero che il governatore della Fed lasci, dovrebbe andarsene perché è stato molto negativo per questo Paese”. Trump è critico con Powell sin dal primo giorno alla Casa Bianca, ritiene infatti che la Fed dovrebbe abbassare drasticamente i tassi di interesse per dare una spinta alla crescita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bessent: “Iniziato processo per scelta nuovo governatore Fed”. Powell e Trump verso la resa dei conti

