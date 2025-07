La Corte d' Appello di Napoli reintegra Anthony Acconcia e condanna il Consorzio ASI di Caserta

La Corte di Appello di Napoli ha condannato il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, confermando il licenziamento illegittimo dell’allora direttore generale Anthony Acconcia, “alla reintegra” del medesimo dirigente apicale “nel posto di lavoro giĂ occupato al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: corte - appello - napoli - reintegra

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Una Corte d’Appello federale di Washington ha accolto nella serata italiana la richiesta della Casa Bianca di sospendere temporaneamente la decisione della Corte del Commercio Internazionale che aveva annullato la maggior parte dei dazi imposti dal presidente Donald Trump.

Zenith Prato attende il verdetto della corte d'appello per la penalizzazione - Ultime ore di trepidante attesa. Poi il destino della Zenith Prato sarà noto. Oggi è atteso il pronunciamento della corte di appello federale in merito al ricorso presentato dalla società amaranto dopo la maxi penalizzazione di 15 punti inflittale in prima istanza dal tribunale federale nazionale per il tesseramento irregolare del difensore Samuele Tempestini.

Emanuele De Maria: decisione della Corte d'Appello di Milano sotto esame dopo omicidio - "La decisione è stata emessa in ragione di un percorso carcerario che si è mantenuto sempre positivo anche durante i due anni di lavoro presso l'albergo Berna, senza che nulla potesse lasciare presagire l'imprevedibile e drammatico esito".

La Corte di Appello condanna il Consorzio Asi di Caserta: «Illegittimo il licenziamento dell'ex direttore generale, Acconcia ora va reintegrato e risarcito»; Licenziamento disciplinare e condotta pregressa del lavoratore; Parla Nordio a Napoli, i magistrati lasciano l'aula. Stessa scena a Roma mentre parla Mantovano.

Asi Caserta, Corte d’Appello reintegra il dg Acconcia e condanna consorzio per licenziamento illegittimo - La Corte di Appello di Napoli ha condannato il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, confermando il licenziamento ... Segnala pupia.tv

Corte di appello di napoli revoca confisca milionaria a gioielliere accusato di legami con clan contini - La corte di appello di Napoli annulla la confisca dei beni a Raffaele Olisterno, vicino al clan Contini, restituendo gioielleria e immobili; la sentenza evidenzia l’importanza di prove aggiornate nei ... gaeta.it scrive