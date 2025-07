Rocco Schiavone 7 si farà il vicequestore torna l’anno prossimo | la Rai rassicura i fan dopo il panico creato dallo scrittore Antonio Manzini

ChissĂ , sulla sua lavagna, quale livello di “rottura di coglioni” il vicequestore Rocco Schiavone avrebbe attribuito alla notizia di un suo possibile stop. Un’ipotesi che per qualche ora ha gettato nel panico i numerosi fan della serie, dopo che alcune dichiarazioni del suo creatore, lo scrittore Antonio Manzini, erano state fraintese, facendo pensare a una lunga pausa o, peggio, a una sospensione. Ma l’allarme è rientrato. Non solo la Rai ha prontamente smentito l’ipotesi, ma è arrivata anche la conferma ufficiale da parte di chi supporta logisticamente la produzione. A scatenare il tam-tam mediatico sono state le parole di Antonio Manzini, riportate da TvBlog e riprese da Repubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Rocco Schiavone 7 si farĂ , il vicequestore torna l’anno prossimo”: la Rai rassicura i fan dopo il panico creato dallo scrittore Antonio Manzini

