Chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Viale il consigliere comunale accusato di violenza sessuale

La procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio per Silvio Viale, consigliere comunale dei Radicali e +Europa e ginecologo di 68 anni, in seguito alle denunce presentate da sette sue ex pazienti che lo accusano di violenza sessuale. Le prime segnalazioni sono arrivate da quattro giovani, tra i 20 e i 25 anni, che avrebbero riferito di come l’uomo avrebbe usato un linguaggio « offensivo », scattato fotografie delle zone intime senza adeguato consenso, e mostrato atteggiamenti invadenti durante l’esame clinico. La procura: «I comportamenti di Viale hanno causato un senso di impotenza e vergogna nelle pazienti». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Chiesto il rinvio a giudizio per Silvio Viale, il consigliere comunale accusato di violenza sessuale

