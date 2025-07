Inaugurazione del servizio Stessa Spiaggia Stesso Mare | a Ercolano il mare è davvero per tutti 

Accessibilità , inclusione e divertimento: al via a Ercolano la seconda edizione di “Stessa Spiaggia, Stesso Mare”, progetto di turismo sociale per persone con disabilità finanziato dalla Regione Campania.. Venerdì 18 luglio 2025, alle ore 09:30, presso la spiaggia comunale di Via Marittima a Ercolano, si terrà l’inaugurazione ufficiale del servizio “ Stessa Spiaggia, Stesso Mare”, seconda edizione del progetto “Welcome Ercolano: Turismo Sociale e Inclusivo”, promosso dall’Ambito Territoriale N29 in collaborazione con il Comune di Ercolano e finanziato dalla Regione Campania. Un’iniziativa che si pone come modello concreto di inclusione e accessibilità , offrendo alle persone con disabilità la possibilità di vivere l’esperienza del mare in piena sicurezza e serenità . 🔗 Leggi su Puntomagazine.it