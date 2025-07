Morire di caldo | i primi dati sull’impatto dell’ondata di calore di quest’estate

L’ondata di calore dell’inizio di questa estate sembra essere in pausa, ma fra breve si ricomincia. Nel frattempo, possiamo già avere qualche dato su cosa è successo. Un recente articolo pubblicato dal Grantham Institute per il Cambiamento Climatico e l’Ambiente ha esaminato l’ondata di calore. Ci troviamo dati per 12 città europee, fra cui Milano e Sassari in Italia, sulle temperature e stime sulla mortalità in eccesso. Un risultato forse sorprendente che potete leggere nell’articolo è che quasi sempre la probabilità di morire in un giorno molto caldo è molto più alta che in un giorno freddo. Questo contrasta con l’idea comune che si muore di più in inverno che in estate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morire di caldo: i primi dati sull’impatto dell’ondata di calore di quest’estate

Anticiclone e prima ondata di calore sul 1 maggio, le previsioni meteo - (Adnkronos) – Anticiclone africano sul ponte del 1 maggio con sole e bel tempo ovunque in Italia. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, 29 aprile, e per i giorni a venire.

Meteo: il ponte del Primo Maggio porta la prima ondata di calore in Italia. LE PREVISIONI - Sole e caldo con temperature che arriveranno anche fino a 30°C e la prima ondata di calore dell'anno.

Blackout dovuto all'ondata anomala di calore. Indennizzi automatici in bolletta - IL TAVOLO. Un vertice in prefettura con sindaca, Prefetto ed e-distribuzione hanno fatto il punto della situazione dopo i disagi del 1° luglio e la società ha annunciato rimborsi automatici in bolletta per chi ha subito disagi.

Cani in estate e in vacanza, consigli per evitare colpi di calore - (askanews) – Quella del 2025 è un'estate bollente e le ondate di calore eccezionali proseguiranno per i prossimi mesi.

Ondate di calore record, che fare? "Siamo ancora in tempo per attenuare il fenomeno" - La climatologa Serena Giacomin spiega le strategie per limitare le ondate di calore