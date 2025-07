Delitto di Garlasco Dna maschile su Chiara Poggi sarà comparato con quello di almeno 30 persone

La rilevazione di un profilo genetico maschile su una garza-tampone della bocca di Chiara Poggi porterĂ ad altri esami genetici per stabilire a chi appartiene la traccia. Ci dovrebbe essere anche chi si occupò di riesumare il corpo della 26enne per prendere le impronte dattiloscopiche, tra coloro che potrebbero essere sottoposti a tampone per verificare se il Dna sia o meno una contaminazione come sostengono i consulenti della parte civile Poggi e della difesa di Andrea Sempio. I prelievi per la comparazione dovrebbero essere fatti a tutti quelli che sono entrati in contatto col cadavere e riguarderĂ almeno 30 persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

